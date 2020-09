Allarme sigarette elettroniche, i liquidi creano nuovi composti tossici per cuore e polmoni

USA - La ricerca sugli effetti del mix di sostanze diverse, come aromatizzanti e solventi

New Haven – Aromatizzanti e solventi delle sigarette elettroniche quando si combinano insieme producono un mix che crea nuove sostanze chimiche tossiche che non solo irritano le vie respiratorie, ma innescano anche reazioni che possono portare a seri problemi respiratori, cardiaci e dei vasi sanguigni.

La notizia arriva da una nuova ricerca presentata al congresso della European Respiratory Society che si svolgerà in modalità a distanza dal 7 al 9 settembre.

Nonostante i produttori affermino che le sigarette elettroniche sono sicure perché vaporizzano sostanze chimicamente stabili, i ricercatori della Duke University e quelli dell’Università di Yale hanno rilevato la presenza di nuove sostanze chimiche che si formerebbero quando vengono miscelati i vari componenti.

“Ci siamo preoccupati per gli alti livelli di questi nuovi composti che non erano stati studiati in passato e abbiamo deciso di condurre test tossicologici” ha affermato Sven-Eric Jordt, professore associato di anestesiologia, farmacologia e biologia del cancro presso la Duke University School of Medicine.

Le nuove sostanze chimiche, hanno dimostrato gli studiosi durante le loro ricerche, attiverebbero anche i recettori sensoriali delle terminazioni nervose dei bronchi, che sono responsabili di una serie di risposte infiammatorie. “L’attivazione dei recettori irritanti sensoriali – ha aggiunto Jordt – può aumentare la frequenza cardiaca e, nelle persone predisposte, può portare a un battito cardiaco irregolare e ad un aumento della pressione sanguigna. Può anche aumentare le secrezioni nelle vie nasali e in tutti i polmoni e le vie respiratorie, portando a tosse e difficoltà respiratorie”.

3 settembre, 2020