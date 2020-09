“Amministrazione Arena, crisi irrisolvibile”

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Comune - Situazione senza sbocchi nel centrodestra per Alvaro Ricci (Pd): "Il solo collante è rimanere dove sono"

Viterbo – (g.f.) – “Amministrazione Arena, la crisi è irrisolvibile”. Nel centrodestra in comune i rapporti restano tesi tesi, ma per Alvaro Ricci (Pd) è una situazione senza sbocchi.

Non c’è soluzione per lo scontro che vede contrapposti FdI e Fondazione, con la Lega che a più riprese ha mostrato segni di nervosismo e non ha mancato di riprendere gli alleati.

Del rimpasto non c’è ancora traccia, così come dell’intesa programmatica.

“Una crisi irrisolvibile – sottolinea Ricci – perché una soluzione si trova se si è tra persone capaci, che credono in un obiettivo comune. Allora si discute per arrivare a un’intesa che metta tutti d’accordo”.

Non ritiene che sia questo il caso. “Quando regna l’incapacità politica e amministrativa non si va da nessuna parte, resta solo la litigiosità che stanno mostrando da tempo”.

Qualcosa che tiene unite le varie forze c’è. “Il solo collante – prosegue Ricci – è rimanere dove sono. La crisi è nei fatti, nelle idee, nei rapporti politici e non si risolve”.

Tuttavia, il pericolo che l’amministrazione cada, secondo Ricci, non c’è.

“La maggioranza è in crisi ma non andranno a casa. Non ne hanno la minima intenzione”. Almeno su qualcosa sono tutti d’accordo.

