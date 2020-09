Anagrafe, da domani operativi gli sportelli di via Garbini e piazza Fontana Grande

Viterbo - Comune - Per il primo piccole variazioni agli orari

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Anagrafe, come già precedentemente comunicato, da domani 28 settembre saranno operativi sia i tre sportelli di via Garbini, sia i due di piazza Fontana Grande.

A ribadirlo è l’assessore ai servizi demografici Alessia Mancini, che aggiunge una piccola variazione per quanto riguarda gli orari di via Garbini: “Da domani 28 settembre – spiega – l’ufficio anagrafe di via Garbini osserverà il seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle 8,45 alle 13, e il martedì e giovedì dalle 15 alle 16, fino a esaurimento biglietti. Resta invariato l’orario degli sportelli di piazza Fontana Grande, che invece riceveranno solo su appuntamento, con la priorità di richiamare tutti gli utenti attualmente in lista di attesa.

L’orario – ricorda l’assessore Mancini – è dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, il martedì e il giovedì, dalle 15 alle 16″.

Comune di Viterbo

27 settembre, 2020