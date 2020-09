Anche il Grosseto va ko, tre su tre della Viterbese nel precampionato

Sport - Calcio - Serie C - L'ultima amichevole dei gialloblù finisce 2-0 - Al Rocchi vanno a segno Rossi e Bezziccheri - Domenica c'è la Ternana

di Samuele Sansonetti

Viterbese – Grosseto 2-0 (primo tempo 1-0).

VITERBESE (3-5-2): Daga; Mbende (dal 1′ s.t. Bianchi), Markic, Baschirotto; Simonelli (dal 30′ s.t. Galardi), E. Menghi (dal 21′ s.t. Sibilia), Salandria (dal 33′ s.t. Urso), Bensaja, Bezziccheri (dal 42′ s.t. Zanon); Rossi (dal 33′ s.t. M. Menghi), Tounkara (dal 1′ s.t. Calì).

Panchina: Ricci, Scalera, Macrì, Capparella.

Allenatore: Agenore Maurizi.

GROSSETO (4-3-1-2): Barosi; Campeol, Ciolli, Gorelli, Raimo; Pedrini, Vrdoljak, Fratini; Boccardi; Galligani; Moscati.

Panchina: Rossi, Fomov, Gafà, Polidori, Kraja, Stanciuc, Consonni, Russo, Pierangioli, Nannola, Kalaj, Marraccini.

Allenatore: Lamberto Magrini.

MARCATORI: 1′ p.t. Rossi (V), 36′ s.t. Bezziccheri (V).

Arbitro: Centi della sezione di Viterbo.

Un gol per tempo e terza vittoria su tre nelle amichevoli.

La Viterbese batte 2-0 il Grosseto e chiude da imbattuta il ciclo di test precampionato.

Al Rocchi il successo gialloblù è meritato grazie alle reti di Rossi in apertura e Bezziccheri in chiusura. In mezzo un predominio sostanziale dei laziali nel primo tempo e una gara più in equilibrio nella ripresa, complice la stanchezza da entrambe le parti.

Nel Grosseto, schierato da Magrini col 4-3-1-2, spicca la presenza dell’ex Boccardi dietro al duo d’attacco formato da Galligani e Moscati. La Viterbese è per nove undicesimi la stessa vista mercoledì contro la Casertana: le uniche variazioni sono Daga per in porta per Maraolo ed Emanuele Menghi in mediana al posto di Sibilia.

Il primo e unico gol del primo tempo lo segna la squadra di casa e arriva dopo cinquanta secondi: bella triangolazione tra Tounkara e Rossi che libera quest’ultimo: stop e tiro, palla all’angolino e Barosi battuto. Nei minuti successivi meglio la Viterbese, che produce belle trame di gioco e alcuni possessi prolungati. Al 24′ Baschirotto colpisce una traversa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, a ridosso dell’intervallo bella punizione di Bensaja parata dal portiere dei toscani.

La ripresa si apre con la solita girandola di cambi e un tentativo dalla distanza di Vrdoljak che prova a spronare il Grosseto ma conclude altissimo. La pressione dei biancorossi aumenta e al 57′ un erroraccio di Markic libera Galligani, ma il piazzato dell’attaccante è centrale. Al 70′ i laziali si riaffacciano in avanti con Calì ma l’attaccante, servito bene da Rossi, spara centrale. All’81 arriva il 2-0 definitivo con Bezziccheri: bello il gol del centrocampista ma bello anche l’assist di Bensaja, a scavalcare tutta la difesa dei toscani. Nel finale spazio anche a Galardi, arrivato dopo una stagione con l’unger 18 del Milan.

20 settembre, 2020