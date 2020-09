“Anche a Nepi votiamo no al referendum”

Politica - L'appello della sezione locale dell'Anpi: "Non serve ridurre il numero dei parlamentari, ma migliorare la qualità"

Condividi la notizia:











Nepi – Riceviamo e pubblichiamo – La sezione Anpi – Associazione nazionale partigiani d’Italia “Emilio Sugoni” di Nepi, chiede a tutti i cittadini ad impegnarsi affinché nel referendum del 20 e 21 settembre 2020 prevalgano le ragioni del No in difesa della Costituzione e del concreto assetto democratico dell’Italia.

Se si volesse realmente intervenire per contenere gli eccessi dei cosiddetti costi della politica, lo si potrebbe fare attraverso provvedimenti ordinari di riduzione degli stipendi dei parlamentari portando i loro compensi in linea con quelli degli altri paesi dell’Unione europea.

Se veramente si fosse voluto e si volesse intervenire sui cosiddetti privilegi della casta, lo si potrebbe e dovrebbe fare con una più equa politica delle imposte e con una reale e costante lotta all’evasione fiscale e al dilagare della corruzione in tutti i settori della vita pubblica italiana.

Ciò di cui ha veramente bisogno l’Italia è una buona, sana e rinnovata politica a difesa dei diritti di tutti e dei beni comuni e che certo non si affermerà con la riduzione del numero dei parlamentari ma con più attenti e nuovi criteri di selezione della classe politica per qualità, competenza, onestà e fedeltà alla sola Costituzione e non certo per numero.

Proporre di tagliare il numero dei parlamentari, come richiesto dal quesito referendario, nell’attuale quadro politico, sociale, economico e culturale italiano significa soltanto ridurre ancora di più la sovranità popolare e il diritto dei cittadini ad essere rappresentati direttamente secondo equi ed efficaci criteri di proporzionalità che danno concretezza alla sovranità del popolo.

La sezione Anpi di Nepi rinnova l’appello per un voto in favore del no e invita a leggere il documento “Perché votiamo no” della segreteria nazionale dell’Anpi per un approfondimento delle ragioni del no.

Anpi Nepi

Condividi la notizia:











16 settembre, 2020