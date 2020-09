Anna Fendi tra i premiati con l’Efebo di Sutri

Sutri - Con le anche la scultrice Tiziana Rivoni, la compagnia teatrale I Guitti, il batterista Sergio Fabrizi e il maestro Massimo Oriente

Sutri – Riceviamo e pubblichiamo – Giovedì 10 settembre si è svolta la terza edizione del premio Efebo città di Sutri, nello splendido giardino di palazzo Doebbing, patrocinato dal comune di Sutri, assessore al Turismo e Talento Claudia Mercuri a cui vanno i più sentiti ringraziamenti per il sostegno e l’apporto incondizionato per la buona riuscita dell’evento.

Alla presenza del sindaco Vittorio Sgarbi e con una numerosa partecipazione di pubblico nel pieno rispetto delle normative di distanziamento per il Covid. La serata è stata allietata dalla Sutrium band, il direttore artistico Maurizio Oriente ha saputo integrare alla perfezione momenti di ottima musica alle premiazioni dei candidati.

Il premio Efebo ideato da una felice intuizione di Maurizio Oriente e Maggini Milo, ha come scopo il riconoscimento di artisti di ogni genere e personaggi vari che hanno con il loro talento valorizzato Sutri e il territorio della Tuscia.

Sono stati premiati negli anni, personaggi come l’attrice Valeria Fabrizi, il musicista Gege’ Telesforo, il maestro Attilio Berni, oltretutto curatore di una mostra di sassofoni unica al mondo, in quel di Fiumicino, e tanti altri.

Per quest’anno la scelta è andata per la scultrice Tiziana Rivoni, la compagnia teatrale I Guitti, il batterista Sergio Fabrizi, il maestro Massimo Oriente direttore della banda musicale Caffarelli di Sutri. Oltre agli artisti sopraelencati, tutti cittadini di Sutri, sono state premiate la stilista di Caprarola Benedetta Bruzziches, creatrice di bellissime borse conosciute in tutto il mondo.

Infine la grande stilista Anna Fendi, personaggio di fama mondiale molto legata alla Tuscia in particolare a Ronciglione.

Un sentito ringraziamento a tutti loro, dalla direzione del Premio , per averci onorato della loro presenza.

Una menzione speciale per il sindaco Vittorio Sgarbi, che ha, da buon padrone di casa, accolto gli ospiti arricchendo la serata con bellissimi aneddoti legati alla sua grande esperienza e sensibilità artistica.

Milo Maggini

Maurizio Oriente

12 settembre, 2020