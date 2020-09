Anziani maltrattati dentro una Rsa, arrestate tre operatrici

Pistoia - Incastrate dalle telecamere - Il sindaco: "Sconcertato e indignato"

Pistoia – Anziani maltrattati e insultati all’interno della Rsa, arrestate tre operatrici a Pescia, in provincia di Pistoia.

Secondo gli inquirenti, che si sono avvalsi dell’aiuto delle telecamere, da giugno ad agosto le donne avrebbero compiuto violenze verbali e fisiche nei confronti degli anziani degenti. Ora si trovano agli arresti domiciliari.

Le indagini, che sono scattate dopo la denuncia dei familiari di uno degli ospiti, sono state condotte dai carabinieri e coordinate dalla procura di Pistoia.

“Sono sconcertato e indignato per le notizie che mi sono giunte e che ho riportato ai capigruppo in consiglio comunale” รจ il primo commento del sindaco di Pescia, Oreste Giurlani, riportato dal quotidiano La Nazione. “Se i fatti fossero accertati – aggiunge il sindaco – i vertici della cooperativa che nella struttura svolge servizio di assistenza agli anziani, dovranno rendere conto alla cittadinanza magari in un consiglio comunale aperto”.

2 settembre, 2020