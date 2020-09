Aperto il bando “donne in campo” per le imprenditrici agricole

Viterbo - TerraViva a sostegno dell'imprenditoria rosa - Gli agronomi saranno presenti in tutti gli uffici Cisl per inoltrare le domande

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il bando “donne in campo” è un’importante opportunità per tutte le imprenditrici agricole che, dopo il lockdown, si sono trovate in difficoltà economiche, ma anche per tutte le donne che intendono investire per la prima volta nella terra.

Attraverso il bonus saranno concessi mutui a tasso zero fino a 300.000 euro per la durata massima di 15 anni, alle donne con qualifica di imprenditore agricolo o coltivatore diretto, nonché alle società composte al femminile per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione. I finanziamenti copriranno fino al 95% delle spese ritenute ammissibili.

“Questo strumento – spiega Simone Rosati, amministratore delegato di Terraviva Centro Italia Servizi – a nostro avviso è un’occasione concreta per sostenere le imprenditrici in difficoltà a causa della pandemia globale, ma anche per incentivare ulteriormente la presenza delle donne nel settore agricolo, settore che tra l’altro, in particolare negli ultimi 20 anni, ha visto crescere in maniera esponenziale la percentuale di occupazione femminile”.

Un intervento volto, dunque, a favorire la presenza nei campi delle donne e che rappresenta una boccata d’ossigeno, alla luce anche dell’attuale situazione emergenziale causata dal Covid-19, per le oltre 215 mila aziende agricole ‘in rosa’ attive oggi in Italia, tra settore vitivinicolo, zootecnico e ortofrutticolo, e multifunzionale. Ma anche un’occasione per chi non ha mai operato in questo settore e ha intenzione di muovere i primi passi.

Gli Agronomi del C.A.A. (Centro Assistenza Agricola) di TerraViva, presenti in tutti gli uffici Cisl, sono operativi per inoltrare le domande ed a completa disposizione per chi vuole ulteriori informazioni; Tel: 0761270701 – CISL Viterbo.

Terraviva

Condividi la notizia:











17 settembre, 2020