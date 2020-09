Arianna Coscia passa a Fratelli d’Italia

Orte - Lo scorso maggio era stata nominata presidente del gruppo civico Direzione domani, poi la svolta

Condividi la notizia:











Orte – (a.c.) – Fratelli d’Italia prosegue la sua “campagna acquisti” sul territorio di Orte e rimpolpa le sue file con l’ingresso di Arianna Coscia. La stessa persona che solo quattro mesi fa era stata nominata presidente del gruppo civico Direzione domani, poi abbandonato a inizio settembre.

Il tesseramento di Coscia è stato annunciato da Fratelli d’Italia Orte con un post su Facebook dal titolo chiaramente allusivo: “Quando decidi cambiare direzione. Benvenuta Arianna”. Nella foto, la neo-iscritta compare tra l’assessore ai Lavori pubblici e coordinatore della sezione di Orte Diego Bacchiocchi e altri due esponenti del coordinamento, Gianluca Biffaroni ed Edoardo Basili.

Per Coscia una svolta repentina, che ha colto di sorpresa molti. Direzione domani, infatti, è il gruppo nato lo scorso maggio intorno alla figura di Massimo Dionisi, ex (quasi) candidato sindaco del Movimento 5 stelle, che già da molto tempo è attivo politicamente e in posizione di critica verso la giunta Giuliani.

Ora, invece, Coscia entra in un partito che sostiene la maggioranza e ne fa parte attivamente con Bacchiocchi. “Innanzitutto bisogna dire che ho dei problemi di salute che non mi permettevano di continuare a fare la presidente di un gruppo – spiega -. E poi mi sono accorta che il progetto di Direzione domani era diverso da come mi era stato prospettato: le mie idee politiche non collimavano col resto del gruppo e non mi sentivo effettivamente la vera presidente. A Direzione domani vanno comunque i miei auguri: sono persone capaci che, pur avendo idee e metodi diversi dai miei, tengono molto al bene di Orte. Con loro rimango sempre disponibile al dialogo e al confronto”.

Dura la replica di Direzione domani, che già due settimane fa aveva annunciato la sostituzione di Coscia con Valentina Polo. “Apprendiamo che il nostro ex presidente, uscito dal gruppo per ‘motivi personali di salute che la vedevano impossibilitata a continuare nel ruolo’, si è invece dimessa per abbracciare un altro progetto politico. Siamo felici di questa scelta che denota la serietà e la fermezza con la quale Arianna Coscia prende le decisioni” ha scritto il gruppo sulla sua pagina Facebook.

Condividi la notizia:











25 settembre, 2020