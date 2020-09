Arriva “Speak and drink”, l’aperitivo in inglese

Viterbo - Martedì 22 al Bistrot del Teatro in via Cavour 9 a Viterbo organizzato dall’associazione Click

Martedì 22 presso il Bistrot del Teatro in via Cavour 9 a Viterbo inizia SPEAK & DRINK, organizzato dall'associazione Click.

Si tratta di una serie di incontri, uno a settimana, in cui si può prendere l’aperitivo e fare conversazione in lingua inglese allo stesso tempo: una sorta di happy hour culturale.

Ogni incontro ha la durata di circa un’ora e comprende una conversazione guidata dalla docente bilingue Valentina Mosconi che di volta in volta introdurrà degli argomenti di attualità o semplicemente userà le frasi standard che si usano durante un aperitivo con amici, a seconda del livello dei partecipanti.

Insomma, non sono necessarie conoscenze accurate della lingua: basta avere voglia di rilassarsi e fare qualcosa di utile e divertente allo stesso tempo, il tutto per soli 10 euro che comprendono il drink offerto dal Bistrot.

Per partecipare basta prenotare un posto mandando un messaggio Whattsapp al 320-279 2669 e poi presentarsi di martedì sera alle 19:30 al Bistrot del Teatro, in via Cavour 9 a Viterbo, e… …BOB’S YOUR UNCLE!

Martedì 22 Settembre

ore 19:30 Primo incontro di Speak & Drink

Bistrot del Teatro

Via Cavour 9, Viterbo

Info: tel. 320 2792669

click.viterbo@gmail.com

IG: @click.vt

Associazione Click!

15 settembre, 2020