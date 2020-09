“In arrivo 4000 mascherine Ffp2 per i cittadini di Vasanello”

Salute - L'annuncio dell'amministrazione comunale

Condividi la notizia:











Vasanello – Riceviamo e pubblichiamo – L’amministrazione comunale di Vasanello informa la cittadinanza che, a seguito del continuo confronto tra il sindaco Antonio Porri, il delegato comunale di protezione civile, Francesco Ricci e la regione Lazio e avendo avanzato richiesta tramite canali ufficiali alla dirigenza regionale della protezione civile, è riuscita a reperire per mettere a disposizione della cittadinanza tutta 4000 mascherine Ffp2, che saranno consegnate nelle prossime ore alla locale protezione civile.

Chiunque ne abbia bisogno potrà farne richiesta scrivendo una mail a coc.vasanello@royalwolfrangers.it, saranno i ragazzi del Royal wolf ranger di Vasanello a concordare la consegna a domicilio.

Considerando che riteniamo doveroso anche voler fornire ai nostri studenti ed al personale scolastico dei dpi che possano essere riutilizzati e sanificati nelle mura domestiche, riducendo di fatto il rischio di utilizzo di dpi non idonei, l’amministrazione comunale si sta adoperando per l’acquisto di 2.000 dispositivi di protezione individuale in tessuto tecnico con certificazione equiparata dall’Unitus alle Ffp2, cha abbiano la caratteristica di essere riutilizzate dopo appropriata sanificazione.

Questo provvedimento è fortemente voluto e deve essere letto anche in chiave ecologista, questa amministrazione infatti ha da sempre a cuore l’ambiente ed i suoi cittadini e lo dimostra anche attraverso queste scelte, combattendo di fatto il mercimonio dell’usa e getta.

Questi Dpi saranno disponibili nelle prossime settimane e saranno consegnati a tutti gli studenti e personale scolastico di Vasanello in forma gratuita.

Comune di Vasanello

Condividi la notizia:











19 settembre, 2020