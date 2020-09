Asili nido comunali o convenzionati, domande fino al 24 settembre

Viterbo - Comune - L'assessora Sberna: "Abbiamo deciso di dare più tempo alle famiglie"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Iscrizione asili nido, comunali e convenzionati, prorogati i termini per la presentazione delle domande. Ci sarà infatti tempo fino al prossimo giovedì 24 settembre alle 12.

A darne notizia è l’assessore ai servizi sociali e alle politiche per la famiglia Antonella Sberna, che spiega: “A seguito delle numerose richieste ricevute e già in lavorazione in questi giorni, abbiamo ritenuto opportuno posticipare la scadenza dei termini per le iscrizioni e dare pertanto più tempo alle famiglie di organizzarsi con la presentazione delle domande”.

Le domande dovranno essere presentate con una delle seguenti modalità:

– consegna a mano al protocollo generale del Comune di Viterbo, ubicato nei locali adiacenti l’ingresso al giardino comunale. A tal proposito, si precisano gli orari di apertura: lunedì e mercoledì, dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 15,30 alle 17;

– via mail all’indirizzo asilonido@comune.viterbo.it;

– tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comuneviterbo.it .

Tutta la documentazione (modulo per la domanda, informazioni su tempi e modalità per la presentazione delle domande, tariffe, orari, eccetera) è disponibile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it – sezione Settori e Uffici – settore V – avvisi pubblici, oppure presso il settore Servizi sociali, via del Ginnasio 1, il lunedì, il mercoledì, e il venerdì, dalle 10 alle 12 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 16,30.

11 settembre, 2020