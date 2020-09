“Asilo nido comunale ‘I cuccioli’, dove sono i lavori in corso?”

Anche tu redattore - Viterbo - La segnalazione di Maria Enrichetta Bernini

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Sarebbe dovuta iniziare la scuola…e non solo!

Come si può vedere dalle foto, che ho scattato dalla data della ripresa delle attività 0-3, fervono i lavori urgentissimi presso il nido comunale I Cuccioli.

La struttura, a quanto pare, necessità di interventi non meglio definiti per rispettare le linee guida della regione Lazio per il contenimento del virus… le imprevedibili linee guida che hanno bloccato la precisissima opera del comune di Viterbo e che moltissimi altri Comuni avrebbero anticipato muovendosi nell’illegalità.

Questo è stato detto, o si è lasciato intendere, alle famiglie frequentanti dirottate su altri nidi, a quelle che vorrebbero frequentare, è stato ripetuto al consiglio comunale dall’assessora ed è stato proclamato in più e più post.

Eppure, da quel fatidico 31 agosto in cui gli uffici avrebbero inviato richiesta al settore Bilancio per il finanziamento dei lavori, il nido giace spento e silenzioso, serrande abbassate, luci spesso spente.

Tra una quindicina di giorni (o tra due mesi, questo dipende dalla persona con cui parli… ma noi ci fidiamo delle parole dette dell’assessora al consiglio comunale), il nido tornerà operativo e noi non vediamo l’ora di vedere quali opere rivoluzionarie siano state effettuate al suo interno.

Intanto alle molteplici richieste da parte di genitori, e non solo, di sapere su quali dei 10 articoli delle linee guida si basino questi interventi non si ha risposta alcuna.

Forse c’è qualche esperto che questi lavori da fare li sta ancora cercando… col lanternino, al buio, dentro al nido che dovrebbe essere il pioniere tra i nidi della città e è trattato come il fanalino di coda.

Chi vivrà vedrà… e molto probabilmente si arrabbierà parecchio!

Maria Enrichetta Bernini

17 settembre, 2020