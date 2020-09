Il giornale di mezzanotte - Comune - La consigliera Notaristefano (Viterbo 2020) chiama di nuovo in causa l'assessore Sberna (Servizi sociali)

Viterbo – (g.f.) – “Asilo nido: l’avviso va riscritto, non c’è trasparenza”. Patrizia Notaristefano (Viterbo 2020) torna all’attacco e dopo avere sollevato il problema in consiglio comunale, chiama di nuovo in causa l’assessora ai Servizi sociali Antonella Sberna.

“Non ha risposto alla mia richiesta di trasparenza – insiste Notaristefano – sui posti disponibili all’asilo nido comunale I cuccioli e in quelli privati convenzionati. Non si conoscono e invece, i genitori dovrebbero sapere quanti posti ci sono in ogni struttura, secondo le fasce d’età.

Solo quest’anno nella domanda è stata aggiunta la possibilità per le famiglie di esprimere eventuali preferenze”. Tra l’asilo comunale e i convenzionati.

Su tutto il resto, però, secondo Notaristefano qualcosa non funziona. “Non è dato conoscere la graduatoria sui dati reddittuali Isee e il nucleo parentale. Oggi i genitori sono chiamati in ufficio e viene comunicato loro della disponibilità in un determinato asilo.

Per questo chiedo all’assessora Sberna e al sindaco Arena di cambiare quello che loro hanno definito un bando, ma che a me pare una pagina d’istruzioni e basta”. Il termine delle domande proprio ieri è stato prorogato.

“In bando devono figurare tutti i posti disponibili e la graduatoria va resa nota. Poi si abbineranno graduatoria con le richieste. Va affisso e pubblicato l’abbinamento che si è determinato, in base a punteggio e scelte effettuate”.

12 settembre, 2020