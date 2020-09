Nuovo asse viario “anti-traffico” e ampliamento scuole medie, passa il progetto

Il giornale di mezzanotte - Ronciglione - Adottato il programma integrato di intervento in variante al Prg dell'area tra via delle Vigne, via Capranica e viale della Resistenza

Ronciglione – Nuovo asse viario “anti-traffico” e ampliamento scuole medie a Ronciglione dove è stato adottato il programma integrato di intervento in variante al piano regolatore generale dell’area compresa tra via delle Vigne, via Capranica e viale della Resistenza.

L’amministrazione comunale ha deliberato l’adozione della richiesta di variante del programma integrato avanzata da Patrizia Venturi, Maria Cristina Federici, Manuela Venturi e Michela Venturi, relativamente all’area compresa tra via delle Vigne, via Capranica e viale della Resistenza.

Con l’adozione della proposta, il comune vedrà aumentare il proprio patrimonio comunale, acquisendo delle aree strategiche per l’ampliamento del plesso scolastico e per il miglioramento delle infrastrutture per la sicurezza stradale.

Nello specifico, si provvederà: all’ampliamento del plesso scolastico delle scuole medie e relativa dotazione di parcheggi ed aree annesse; alla realizzazione di un nuovo asse viario che colleghi agevolmente viale della Resistenza con via Capranica, rendendo così secondaria la viabilità in via delle Vigne, per decongestionare il nodo viario del semaforo di via delle Vigne-viale della Resistenza; all’allargamento di via Capranica, al fine di poter creare un collegamento pedonale in sicurezza da e verso il plesso scolastico.

Nel progetto, pubblicato anche sulla pagina Facebook del Comune di Ronciglione, è possibile individuare: in giallo la superficie fondiaria residenziale; in rosa la superficie servizi pubblici; in grigio scuro l’area per viabilità interna; in grigio chiaro l’area per viabilità; in rosso l’area massimo ingombro; in verde l’area verde; in marrone chiaro l’area parcheggi.

6 settembre, 2020