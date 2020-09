“Assegnazione cattedre, ore in fila senza distanziamento né gel”

Viterbo - Paola Celletti sulle modalità dell’ufficio scolastico provinciale di assegnare i posti in classe

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Forse è il caso di informare tutti sulle modalità dell’ufficio scolastico provinciale di assegnare quel tanto sospirato posto in classe: niente distanziamento, niente gel, ore di ritardo, convocate 100 persone per ogni classe di concorso per 4/5 max 10 cattedre, nemmeno intere e noi docenti disposti a tutto per l’ennesima speranza di lavorare, dopo aver subito anche gli errori di punteggio e quindi la discesa in graduatoria.

Questa è la vera vita dei precari, no quelli di cui parla l’Azzolina, tutti in classe già da una settimana.

Paola Celletti

18 settembre, 2020