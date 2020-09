Il giornale di mezzanotte - Montefiascone - È la proposta lanciata dalla consigliera d’opposizione Giulia De Santis (La città nuova) a Massimo Ceccarelli per verificare lo stato delle strade rurali del paese

Condividi la notizia:











Montefiascone – “Assessore, venga con me a vedere come sono ridotte le strade di campagna…”. È la proposta lanciata dalla consigliera d’opposizione Giulia De Santis (La città nuova) all’assessore ai lavori pubblici Massimo Ceccarelli per verificare lo stato delle strade rurali di Montefiascone.

“Montefiascone è un paese a forte vocazione agricola – spiega Giulia De Santis – ed ha nel suo territorio più di ottanta chilometri di strade di campagna nel suo territorio. In consiglio comunale già più volte ho evidenziato il fatto che queste strade versano in condizioni disastrose. Non viene fatto nulla da mesi e se prima servivano pochi soldi adesso per rimetterle a posto serviranno il doppio”.

La consigliera de La città nuova elenca alcune delle strade rurali che necessitano urgenti interventi anche in previsioni della vendemmia.

“Interventi necessari e urgenti – continua Giulia De Santis – vanno da Fontana Cupa al Riposo, dalla Commenda alla Moma, dalla Spagnola al Lucrino, dai ‘sei casali’ a molte altre. Speriamo che qualcuno intervenga anche se ad oggi non è stato fatto nulla anche in previsione dell’imminente vendemmia dove queste arterie saranno utilizzate per la raccolta dell’uva. Inoltre ci sono aziende che sono in serie difficoltà per via della strada comunale malmessa e che non è più transitabile. Invece a Vallata la strada bianca è stata rifatta dagli abitanti”.

Giulia De Santis propone all’assessore con delega alle strade di campagna Massimo Ceccarelli di verificare insieme la situazione.

“Sono andata personalmente sul posto – conclude Giulia De Santis – a parlare con le persone di questa problematica. Spererei che lo faccia anche l’assessore Massimo Ceccarelli per verificare con i suoi occhi la situazione. Da tempo mi si dice che mi verrà fornito l’elenco delle strade rurali risistemate ma ad oggi non ho avuto nulla. Per questo propongo all’assessore di venire a vedere con me come sono ridotte le strade di campagna e verificare insieme la situazione”.

Condividi la notizia:











10 settembre, 2020