Roma – Attacco hacker a Tor Vergata, colpite le ricerche sul Covid-19.

Un attacco informatico ha colpito l’università romana di Tor Vergata.

Secondo quanto riporta Repubblica, venerdì sera qualcuno si è introdotto nella rete attraverso un server e ha iniziato a rendere inutilizzabili importanti documenti, come quelli sulle ricerche e le terapie per contrastare il Covid 19.

In poche ore gli hacker sarebbero riusciti a criptare i file presenti nei dischi rigidi, mettendo a rischio tutte le analisi sul Coronavirus.

Sarebbero stati cifrati tutti i documenti di studenti e professori che usufruivano del sistema cloud, compresi i dati sensibili. Compromessi oltre 100 computer del personale.

Da quanto si apprende, si era bloccata anche la didattica a distanza che ha permesso di far sostenere 71mila esami.

“Per ora non è stato chiesto alcun riscatto – ha spiegato a Repubblica il rettore Orazio Schillaci – e non sappiano ancora cosa abbiano esfiltrato, ma siamo riusciti subito ad avviare contromisure circoscrivendo il danno e attivando il ripristino dal backup, così da non perdere dati, ricerche e assicurare il proseguimento della didattica”.

9 settembre, 2020