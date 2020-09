Attacco a Parigi, l’autore è un 18enne pakistano pregiudicato

Cronaca - Fermato anche un uomo di 33 anni il cui ruolo nell'attentato rimane da chiarire

Cronaca -È un pakistano di 18 anni l’autore dell’attacco di questa mattina a Parigi nei pressi della ex sede del giornale satirico Charlie Hebdo a Parigi.

Il ragazzo era già noto alla polizia francese per reati comuni, ma non ha precedenti per radicalismo islamico. Secondo quanto riferito dalla procura, insieme al 18enne è stato fermato anche un uomo di 33 anni il cui ruolo nell’attacco resta ancora da definire.

La polizia ha inoltre trovato vicino la fermata Richard Lenoir della metropolitana la mannaia da cucina utilizzata.

Sono quattro i feriti, di cui uno sarebbe in gravi condizioni. L’attacco è stato perpetrato questa mattina in rue Nicolas-Appert, proprio dinanzi alla vecchia sede di Charlie Hebdo, teatro dell’atroce attentato del 7 gennaio 2015, dove 12 persone vennero trucidate.

L’intera zona attorno alla rue Nicolas-Appert è isolata. Gli abitanti sono invitati a non uscire di casa, blindate scuole e uffici pubblici. E’ stata attivata l’unità di crisi.

25 settembre, 2020