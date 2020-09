“Attivate Sky Sport in carcere, pago io”, ma la Cassazione: “No, bastano Rai e Mediaset”

Roma - Il detenuto rivendicava il diritto di informarsi anche attraverso canali tematici

Roma – Da grande appassionato di calcio, aveva fatto richiesta di attivare l’abbonamento a Sky Sport sui televisori del carcere, offrendosi di pagare interamente la retta mensile.

Ma dopo il no del magistrato di sorveglianza del tribunale di Cuneo, per il detenuto è arrivato anche il rifiuto della Cassazione: “Bastano Rai e Mediaset” spiegano i giudici della corte suprema. Ventuno canali, trasmessi in chiaro sulle tv circondariali, che garantiscono comunque ai reclusi il diritto di informazione, così come previsto dall’articolo 21 della Costituzione e ribadito dalla circolare dell’amministrazione penitenziaria del 2017.

Rai1, Rai2, Rai3, Rai4, Rai5, Rai News 24, Rai Movie. Rai Scuola, Rai Storia, RaiSport 1 e 2, Rai Premium, Yoyo, Gulp, Canale 5, Rete 4, Italia Uno. E ancora La Sette, Cielo, Iris e Tv 2000. Non sono ammesse eccezioni o integrazioni.

La corte di Cassazione, dunque, ha respinto la richiesta di attivazione di canali tematici come Sky Sport. Sconfitto in sede di reclamo, il detenuto dovrà pagare 3000 euro per le spese del procedimento e in favore della cassa delle ammende.

2 settembre, 2020