Elezioni comunali 2020 - Bomarzo - Giovanni Lamoratta, candidato sindaco (lista CambiAMO) si presenta e presenta la sua proposta in vista delle elezioni comunali di settembre

Condividi la notizia:











Bomarzo – (p.p.) – “Attueremo un programma di governo semplice, chiaro, e molto innovativo”. Giovanni Lamoratta, candidato sindaco a Bomarzo (lista CambiAmo) si presenta e presenta la sua proposta in vista delle elezioni comunali di settembre. A sfidarlo Marco Perniconi (lista Uguaglianza) e Patrizia Farroni (M5s).

Chi è Giovanni Lamoratta?

“Ho 57 anni – dice -, sono sposato con tre figl e impiegato. Da sempre attivo per la storia e ambiente di Bomarzo. Faccio parte del movimento politico CambiAmo. Per Bomarzo Mugnano, ognuno di noi ha messo in secondo piano la propria appartenenza politica, me compreso”.

Perché ha deciso di scendere in campo e candidarsi?

“Perche faccio parte di un gruppo di persone decise ad offrire se stessi per governare il nostro amato comune, e che ha identificato me come persona a cui affidare l’incarico di sindaco”.

Quali sono le battaglie che vuole portare avanti. 5 priorità.

“Nessuna – dice -. Non faremo battaglie, ma attueremo un programma di governo semplice, chiaro, e molto innovativo, in ottemperanza allo statuto comunale che prevede la compartecipazione dei cittadini alla vita amministrativa del comune. Nostre priorità sono: gli ultimi, la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio (ambientale, storico, monumentale c) decoro e regolamentazione urbana, compartecipazione e sviluppo all’imprenditoria, regolamentazione e cultura”.

Cosa non va a Bomarzo?

“La mancanza di cognizione del proprio potenziale”.

Chi fa parte della sua squadra?

“Non è la mia, ma la nostra squadra.

Ne fanno parte: GIOVANNI LAMORATTA, 57 anni, sposato, 3 figli, impiegato. Da sempre attivo per la storia e ambiente di Bomarzo

ANTONIO CARDARELLI 54 anni, impegato. Impegnato nel l’associazionismo e nella cultura

UMBERTO CUPELLO , 79 anni. Sposato, 1 figlio, pensionato. Grandissima esperienza nel settore finanziario e nell’associazionismo

Lista n. 3

MAURO CURZI 68 anni, sposato, due figli, pensionato. Memoria storica vivente di Bomarzo, della storia e dei suoi monumenti

MARIO DI GREGORIO 72 anni, sposato, 1 figlia, imprenditore. Deciso a rendere Bomarzo Mugnani belle e grandi

HELENE DI MAGGIO 46 anni, sposata, 3 figli, mamma a tempo pieno. Preparatissima su temi importanti quali famiglia, ambiente, cultura

CARLO GUGLIELMO 63 anni, sposato, pensionato, vicesindaco in carica. Mente e cuore di Mugnano, grande senso del dovere

CHIARA LEO 40 anni, insegnante e studente, preparatissima culturalmente e conoscitrice del sociale

LAURA GIOVANNA PANDIMIGLIO 52 anni, sposata, 2 figlie, mamma a tempo pieno, impegnatissima nel sociale e dove c’è bisogno

MAURIZIO RISCA 63 anni, sposato, 2 figli, impiegato. Attivo nell’associazionismo e nel volontariato

MONICA ROSATI 34 anni, sposata 1 figlio (+ uno in arrivo) impiegata. Abilissima nella comunicazione e profonda conoscenza dei problemi dei piu deboli”.

Perche dovrebbero votarla?

“Peche io, noi 11 amiamo Bomarzo Mugnano piu di tutti. E abbiamo chiaro in mente cosa e come fare”.

Lista Cambiamo

Candidati

Antonio Cardarelli

Umberto Cupello

Mauro Curzi

Mario Di Gregorio

Helene Di Maggio

Carlo Guglielmo

Chiara Leo

Laura Giovanna Pandimiglio

Maurizio Risca

Monica Rosati

Condividi la notizia:











8 settembre, 2020