“Auguro alla Viterbese di disputare un campionato al vertice pieno di soddisfazioni”

Sport - Calcio - L'ex calciatore gialloblù Pietro Barbaranelli sull'imminente inizio di stagione

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – In questo momento particolarmente difficile che ci vede coinvolti in prima linea, in un giorno speciale per la città di Viterbo, vorrei tanto regalare un sorriso ed un augurio all’Us Viterbese 1908.

Da ex calciatore gialloblù ricco di grandi soddisfazioni, auguro al presidente, ai giocatori e a tutti i tifosi della Viterbese, di poter disputare un campionato al vertice pieno di grandi soddisfazioni.

Con grande affetto, forza Viterbese!

Pietro Barbaranelli

Ex difensore Viterbese calcio ’90

4 settembre, 2020