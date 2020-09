“Aule aggiuntive, a Viterbo trovati gli spazi necessari”

Il giornale di mezzanotte - Scuola - Coronavirus - L'assessore al Patrimonio Paolo Barbieri alle prese con i locali in più per garantire il rispetto delle norme anticovid

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – “Nuove aule, a Viterbo trovati gli spazi necessari”. La campanella sta per suonare e uno dei problemi legati al rientro in classe, con tutte le regole anticovid pare risolto. Per l’assessore al Patrimonio Paolo Barbieri gli studenti del capoluogo saranno accolti con i dovuti distanziamenti.

Gli istituti che fanno capo all’amministrazione comunale hanno trovato gli spazi aggiuntivi mancanti.

C’è solo un problema ancora da risolvere, sorto all’ultimo minuto e interessa il complesso all’Ellera. Ma Barbieri è fiducioso.

“Avevamo individuato gli spazi per due aule aggiuntive – ricorda Barbieri – perché erano stati preventivati 24 alunni, invece pare che siano 27 in tutto”.

Servono locali aggiuntivi. “Non penso che ci saranno problemi, gli uffici stanno valutando con il dirigente scolastico l’opzione migliore”.

Le norme per prevenire eventuali contagi impongono una minore concentrazione di ragazzi, distanze e di conseguenza la ricerca di aule in aggiunta a quelle esistenti.

“Come nel caso dell’Ellera, abbiamo dovuto fare fronte al fatto che in alcuni casi le disponibilità erano distanti rispetto alla sede scolastica e abbiamo dovuto fare diversamente”.

Un posto, o meglio un’aula comunque a Viterbo è stato aggiunto.

“Le situazioni complessivamente che ci sono state presentate inizialmente erano sette, poi ridotte a sei.

Lavorando con i dirigenti siamo riusciti a superare le difficoltà e tra le stesse scuole trovare le ipotesi migliori per i ragazzi.

Il piano c’è, tutto risolto, tranne per le ultime due, ma è questione di poco”.

8 settembre, 2020