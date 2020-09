“Aurelio Visalli esempio di coraggio e generosità”

Cronaca - Il senatore Umberto Fusco (Lega) ricorda il militare della guardia costiera che ha perso la vita per salvare due ragazzini che stavano annegando

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il rinvenimento del corpo del sottufficiale della Capitaneria di Porto, Aurelio Visalli, avvenuto questa mattina nel golfo di Milazzo, al termine delle ricerche che si sono susseguite per tutta la notte, ha generato in tutti noi un grande sentimento di tristezza.

La morte di Aurelio, avvenuta dopo essersi lanciato in mare in soccorso di due giovani bagnanti, rappresenta un esempio di coraggio e generosità, che deve ricordare a noi tutti la grandezza d’animo dei nostri militari, pronti a mettere in pericolo anche la propria vita con il nobile obiettivo di salvarne delle altre.

Mi unisco al dolore della sua famiglia, dei suoi affetti più cari e dei suoi concittadini ed esprimo il mio cordoglio a tutti i suoi colleghi ed a tutta la Capitaneria di Porto di Milazzo per la scomparsa di un uomo tanto valoroso.

Umberto Fusco

Capogruppo Lega Commissione Difesa Senato

Lega Salvini Viterbo

27 settembre, 2020