Viterbo - Intervento di 118, vigili del fuoco e polizia stradale - FOTO

Condividi la notizia:











Viterbo – Auto cappotta sulla Superstrada, un ferito.

Intorno all’ora di pranzo una Multipla, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo e si è ribaltata.

È successo all’altezza del bivio per Orte.

La parte anteriore della macchina è quasi completamente distrutta.

Fortunatamente il conducente avrebbe riportato solo ferite lievi.

Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale per tutti i rilievi del caso.

Il traffico ha subito forti rallentamenti. Code anche in strada Bagni.

Condividi la notizia:











10 settembre, 2020