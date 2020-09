Viterbo - Sul posto la polizia locale per tutti i rilievi del caso, i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118

Viterbo – Auto cappotta sulla Tuscanese, un ferito.

Questa mattina intorno alle 10 un’Audi, per cause ancora in corso di accertamento, si รจ ribaltata sulla Tuscanese all’altezza del bivio per Monterazzano.

All’interno della macchina c’erano due uomini ma solo uno di loro sarebbe rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per tutti i rilievi del caso, i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118.

20 settembre, 2020