Bambina di 14 mesi in coma, nelle urine trovate tracce di marijuana

Pavia - Il tribunale l'ha ora affidata a una struttura protetta

Pavia – All’ospedale San Matteo di Pavia è stata ricoverata una bambina di 14 mesi finita in coma. I genitori hanno raccontato che da qualche giorno non stava molto bene ed è poi caduta in un sonno profondo.

Le analisi delle urine della bimba hanno rivelato tracce di marijuana.

Secondo quanto riferisce il giornale Provincia pavese, su decisione del tribunale dei minori di Milano, la bambina appena si è ripresa è stata trasferita in una struttura protetta. La polizia ha aperto un’inchiesta per accertare le dinamiche e le responsabilità dei genitori riguardo le tracce di marijuana.

L’ipotesi che per ora sembra più accreditata è che la bambina abbia ingerito accidentalmente una piccola quantità di droga che era stata lasciata incustodita dai genitori in casa.

27 settembre, 2020