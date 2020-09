Bambina di 4 anni positiva al Coronavirus, classe dell’asilo in quarantena

Pavia - Resta aperto il resto dell'istituto

Pavia – Bambina di 4 anni positiva, classe di asilo a Pavia in quarantena.

Una bambina di 4 anni che frequenta un asilo di Pavia è risultata positiva al Coronavirus.

La piccola, a quanto si apprende, sarebbe asintomatica.

In via precauzionale, l’Ats e il comune hanno stabilito la quarantena per gli altri 13 bambini che frequentano la stessa classe della bambina. In quarantena anche le maestre.

In queste ore si sta procedendo alla sanificazione dei locali.

Sospese quindi le lezioni solo per la classe frequentata dalla piccola risultata positiva. Il resto della scuola resterà regolarmente aperto.

12 settembre, 2020