Dopo il bando negli Stati Uniti TikTok denuncia l’amministrazione Trump

Washington - Scatta domani il divieto negli Stati Uniti di scaricare l'app

Condividi la notizia:











Washington – Scatta domani il divieto negli Stati Untiti di scaricare le app cinesi TikTok e WeChat. In risposta, TikTok ha denunciato l’amministrazione Trump per aver disposto il divieto.

A dare la notizia è la Cnbc, secondo la quale ByteDance, la holding che controlla TikTok, ha presentato la denuncia presso un tribunale federale di Washington.

Secondo TikTok e ByteDance, il divieto che entrerà in vigore domani viola i diritti previsti dal primo emendamento.

Il divieto in America di scaricare TikTok e WeChat era stato già da tempo annunciato da Trump. L’inquilino della Casa Bianca e i suoi collaboratori accusano infatti le app cinesi di rubare una grande mole di dati digitali dagli utenti statunitensi.

Da parte sua, la Cina ha accusato gli Stati Uniti di “bullismo” e ha affermato che, in riposta al divieto americano, potrebbe prendere non meglio specificate contromisure per tutelare gli interessi e i diritti legittimi delle società cinesi.

Condividi la notizia:











19 settembre, 2020