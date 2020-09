Batteri oltre il limite, acqua non potabile in 12 vie di Civitavecchia

Cronaca - Il sindaco Tedesco ha emesso l'ordinanza dopo lo sforamento dei valori di coliformi ed enterococchi in una fontanella di viale Matteotti

Condividi la notizia:











Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo – A causa del superamento dei valori minimi di presenza di coliformi ed enterococchi, a seguito di esami specifici, l’acqua erogata dalla fontanella pubblica di corso Matteotti non è adatta a scopi umani. Per questo motivo, all’esito di una corrispondenza tra Asl, amministrazione comunale e Acea (quale gestore del servizio), la fontanella è stata chiusa al pubblico, per effetto della ordinanza sindacale firmata oggi.

L’ordinanza di non potabilità coinvolge viale Matteotti, via Gobetti, via Antonini, via Etruria, via Nicolao Arcangelo, via degli Agricoltori, via dei Classiari, via dei Veliti, via Fratelli Cervi, via Fabio Filzi, via del Vomero e via Rodi.

Come spiega il consigliere Giancarlo Frascarelli, “è giusto informare la cittadinanza sulla messa in sicurezza dell’area, con esami continui i cui primi esiti attendiamo entro le 48 ore. È chiaro che l’azione amministrativa di controllo messa in piedi dall’amministrazione Tedesco non riguarda tuttavia solo la quantità di acqua erogata ai cittadini ma anche la qualità”.

Comune di Civitavecchia

Condividi la notizia:











17 settembre, 2020