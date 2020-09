Bentornata serie C! (SU DOMANI)

Sport - Calcio - A più di sei mesi dall'ultima partita il campionato ricomincia con una nuova stagione - Per la Viterbese impegno esterno contro la Ternana

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Finalmente il campionato.

Si ricomincia, a più di sei mesi da quell’8 marzo che si è trasformato nell’ultima giornata della passata stagione. Dopo un lockdown terminato a maggio ma con un’emergenza sanitaria ancora in atto, che impone protocolli stringenti anche allo sport.

Per la Viterbese è ancora girone C. Quello bello ma dannato, affascinante ma logisticamente impossibile. E si parte subito con una sfida che specialmente nella Tuscia è considerata alla stregua di un derby.

Al Liberati, per i laziali, c’è la Ternana di Cristiano Lucarelli che seguirà il match dalla tribuna per la squalifica rimediata durante gli ultimi playoff. La squadra umbra come al solito parte tra le favorite e si presenta ai nastri di partenza dopo l’ennesimo colpo di mercato che ha visto il passaggio di Sini all’Ascoli in cambio di Laverone. Probabilmente il centrocampista partirà dall’inizio, nel 3-4-1-2 che il tecnico livornese ha pensato come sistema di gioco ideale. Out per squalifica, oltre all’allenatore, anche Damian e Partipilo.

Senza coppa da giocare per Agenore Maurizi è invece la prima ufficiale alla guida della formazione gialloblù. Dopo un precampionato da imbattuto (2-1 alla Roma primavera, 4-2 alla Casertana e 2-0 al Grosseto) l’allenatore si presenta al via senza sei elementi (Cerroni, De Santis, Antezza, Palermo, De Falco e Salandria, fermato da un piccolo problema fisico) ma con la voglia di iniziare con il passo giusto in un campionato che si prospetta ancor più difficile di quello chiuso in anticipo.

Il 3-5-2 di partenza è praticamente annunciato in tre quarti dei reparti con Daga in porta davanti al trio composto da Mbende, Markic e Baschirotto più il duo Rossi – Tounkara in attacco. A centrocampo, viste le assenze, spazio a Sibilia in cabina di regia con due tra Bensaja, Bezziccheri ed Emanuele Menghi ai lati. Sulle corsie esterne è corsa a tre tra Simonelli, Scalera e Galardi, mentre il neoarrivato Falbo non è stato convocato.

Il match partirà alle 17,30 sotto la direzione di Alessandro Di Graci della sezione di Como con il supporto di Amedeo Fine di Battipaglia e Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata. Quarto ufficiale Cristian Cudini di Fermo. Prima del fischio d’inizio verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Daniele De Santis, l’arbitro della sezione di Lecce morto a seguito di un’aggressione.

Ternana – Viterbese

Probabili formazioni

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Russo, Suagher, Diakite; Defendi, Paghera, Kontek, Laverone; Torromino; Furlan, Vantaggiato.

Panchina: Vitali, Marinaro, Bergamelli, Proietti, Onesti, Argento, Niosi, Falletti, Marilungo, Peralta.

Allenatore: Richiard Vanigli (Cristiano Lucarelli squalificato).

VITERBESE (3-5-2): Daga; Mbende, Markic, Baschirotto; Simonelli, Bensaja, Sibilia, Bezziccheri, Galardi; Rossi, Tounkara.

Panchina: Maraolo, Ricci, Bianchi, Scalera, Urso, E. Menghi, M. Menghi, Calì, Benvenuti, Macrì, Zanon.

Allenatore: Agenore Maurizi.

Arbitro: Alessandro Di Graci di Como.

Assistenti: Amedeo Fine di Battipaglia e Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata.

Quarto ufficiale: Cristian Cudini di Fermo.

Serie C – girone C

prima giornata

domenica 27 settembre

Cavese – Vibonese (sabato)

Catania – Paganese

Teramo – Palermo

Trapani – Casertana

Avellino – Turris

Juve Stabia – Monopoli

Potenza – Catanzaro

Ternana – Viterbese

V. Francavilla – Bari

27 settembre, 2020