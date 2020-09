Economia - Secondo l'osservatorio del ministero dello Sviluppo economico il prezzo medio dei self service nei quattro comuni è inferiore a 1,39 euro al litro per la verde e 1,25 euro al litro per il diesel

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Benzina ai minimi storici dal 2016.

A certificarlo è uno studio del “Quotidiano energia” sui rifornimenti self service.

I prezzi medi della scorsa settimana, a livello nazionale, sono scesi a 1,41 euro al litro per la verde e 1,29 euro per il diesel. Un record che non si verificava dal 2016.

Anche gli automobilisti della Tuscia ne giovano ma alcuni molto più di altri. Si tratta di quelli di Bomarzo, Cellere, Ronciglione e Tuscania che in questi giorni stanno godendo dei prezzi migliori di tutta la provincia.

Secondo l’osservatorio del ministero dello Sviluppo economico, infatti, il prezzo medio dei self service nei quattro comuni è inferiore a 1,39 euro al litro per la verde e 1,25 euro al litro per il diesel.

Nello specifico la verde costa in media 1,366 euro al litro nei distributori self service di Bomarzo, 1,367 in quelli di Cellere e 1,389 sia in quelli di Ronciglione che in quelli di Tuscania. Il diesel costa in media 1,216 euro al litro nei distributori self service di Bomarzo, 1,239 in quelli di Tuscania, 1,245 in quelli di Ronciglione e 1,249 in quelli di Cellere.

Le rilevazioni ministeriali si riferiscono a un periodo variabile da lunedì 20 a mercoledì 29 luglio.

7 settembre, 2020