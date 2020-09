“Se Berlusconi fosse stato contagiato a marzo-aprile, sarebbe morto”

Milano - Alberto Zangrillo, primario al San Raffaele: “Non è un'esagerazione per via del personaggio, ma adesione alla realtà”

Milano – “La carica virale del tampone nasofaringeo di Berlusconi era talmente elevata che a marzo-aprile, sicuramente non avrebbe avuto l’esito che fortunatamente ha ora”. Con queste parole Alberto Zangrillo, primario al San Raffaele di Milano, fa chiarezza sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi intervenendo a Piazzapulita, su La7.

“Lo avrebbe ucciso? – prosegue Zangrillo – Assolutamente sì, molto probabilmente sì, e lui lo sa. E non è una boutade per esagerare visto il personaggio di cui si parla, ma è un cercare di rimanere aderenti alla realtà”.

“Briatore e Berlusconi – aggiunge il primario – sono in situazioni più che soddisfacenti, stanno bene, per loro credo che l’epilogo di questa malattia sia vicino”.

“La cosa fondamentale dell’intervento su Berlusconi non è stata tanto la terapia seguita una volta entrato in ospedale – conclude il dottor Zangrillo -, ma è stato capire che doveva andare in ospedale e che doveva andarci in quella fase. Dieci ore dopo poteva essere troppo tardi, perché lui è un paziente a rischio per i motivi che si sanno. È molto più importante dare degli indirizzi ai medici di medicina generale piuttosto che fare nuove postazioni di terapia intensiva che speriamo di non utilizzare mai”.

11 settembre, 2020