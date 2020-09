Besea non convocato per il ritiro del Frosinone, vicinissimo il ritorno alla Viterbese

Il giornale di mezzanotte - Sport - Calcio - Serie C - Il centrocampista è assente dalla lista diramata da Alessandro Nesta - Dopo l'accordo con la società ciociara il club di via della Palazzina attende il "sì" del calciatore

Viterbo – (s.s.) – Emmanuel Besea non convocato per il ritiro del Frosinone.

La scelta di Alessandro Nesta non è punitiva ma logica, dal momento che il calciatore è in uscita e vicinissimo alla Viterbese.

In programma a partire da oggi alla Città dello sport di Ferentino, la preparazione estiva dei ciociari vedrà la presenza di Andrea Errico e Michele Volpe, entrambi in cerca di conferma, ma non quella del centrocampista ghanese.

Quest’ultimo andrà in scadenza nel 2021 e la Viterbese ha già trovato un accordo di massima con il Frosinone per il suo ritorno nella Tuscia a titolo definitivo. A questo punto il club di via della Palazzina rimane in attesa del “sì” definitivo del calciatore a cui è stato proposto un contratto pluriennale.

Nella passata stagione, conclusa in anticipo per via dell’emergenza sanitaria, Besea ha collezionato 19 presenze con la casacca della Viterbese. Unico, piccolo, neo del calciatore è l’anno di nascita: essendo un classe ’97 non è più considerato un under (per questo status servono giovani nati dal ’98 in poi).

