In bici da Cuneo a Napoli, passando per Viterbo

Tra il 9 e il 10 settembre l'iniziativa attraverserà alcuni paesi della Tuscia

Viterbo – Un’iniziativa che coinvolgerà anche la Tuscia viterbese.

L’associazione sportiva e culturale “La Storia in bici” organizza ogni anno, nel mese di settembre, un viaggio cicloturistico dalle caratteristiche spiccatamente storiche e culturali, in una parola: caratteristiche italiane.

E così, in questo settembre, si svolgerà la Cuneo – Napoli. Nelle intenzioni doveva essere un omaggio a tutto il costume italiano e a quell’incredibile “italian style” diventato un elemento qualificante del softer power italico nel mondo. Mai come adesso, però, questo viaggio diventa particolare, attuale e necessario.

L’iniziativa, che ha il patrocinio del ministro per i Beni culturali e per il Turismo Dario Franceschini, avrà un impatto anche sul territorio viterbese. Infatti gli ottanta ciclisti, proprio a metà della loro avventura, faranno tappa, mercoledì 9 settembre a Viterbo, pernottando a San Martino al Cimino, borgo secentesco progettato dal Borromini, e il giorno dopo transiteranno per Canepina, Vignanello, Fabrica di Roma e Civita Castellana: avranno per l’occasione, come guida d’eccezione, il viterbese Umberto Laurenti, vicepresidente dell’associazione Svegliamoci Italici (presieduta dal politico ed imprenditore milanese Piero Bassetti): associazione che raggruppa prestigiosi esponenti della cultura, dell’arte, dell’imprenditoria, del food, della moda e della musica, con significative presenze a New York, Tokio, New Delhi, San Paolo do Brasil e così via.

La mattina del 10 settembre i cicloturisti visiteranno il Palazzo dei Papi, dove riceveranno il saluto del sindaco di Viterbo Giovanni Arena e ripartiranno poi in bici per Canepina, sulla strada di Napoli.

3 settembre, 2020