Bielorussia, scomparsa un’altra dissidente

Minsk - Si tratterebbe di Antonina Konovalova e collaborerebbe con la principale candidata dell'opposizione Tikhanovskaya

Minsk – Dopo il caso di Maria Kolesnikova, ci sarebbe un’altra dissidente bielorussa scomparsa.

Si tratta di Antonina Konovalova. A riferirlo √® lo staff di Svetlana Tikhanovskaya, la principale candidata d’opposizione che ha cercato di sfidare nelle urne il presidente Lukashenko e che, dopo il voto, ha lasciato la Bielorussia per riparare in Lituania.

Secondo lo staff si sarebbero perse le tracce di Konovalova. La dissidente collaborava con la politica Tikhanovskaya.

La notizia arriva il giorno successivo la scomparsa della dissidente Maria Kolesnikova. Secondo un testimone oculare citato dal giornale bielorusso Tut.by, ieri Kolesnikova sarebbe stata caricata a forza in un minibus per poi essere portata in una località sconosciuta.

8 settembre, 2020