Bike riding for Parkinson’s Italy 2020, occhio alla viabilità

Viterbo - Questo pomeriggio a partire dalle 16

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Bike riding for Parkinson’s Italy 2020, per consentire il transito dei partecipanti alla manifestazione in programma questo pomeriggio, a partire dalle ore 16 potrebbero verificarsi interruzioni o deviazioni alla circolazione veicolare, lungo il seguente percorso: strada Cassia Nord (partenza di fronte al cimitero san Lazzaro), via della Palazzina, piazzale Gramsci, viale R. Capocci, via f.lli Roselli, via Marconi, via Ascenzi, piazza del Plebiscito, via San Lorenzo e piazza San Lorenzo (arrivo) – ord. n. 296 del 7/9/2020, polizia locale.

Comune di Viterbo

Condividi la notizia:











11 settembre, 2020