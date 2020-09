Bike riding for Parkinson’s Italy 2020″ fa tappa a Viterbo

Sport - Venerdì 11 settembre a piazza S. Lorenzo dalle 16,30, riceveranno il saluto delle autorità e delle associazioni locali

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Venerdì 11 settembre arriverà a Viterbo la settima tappa del “Bike riding for Parkinson’s Italy 2020″, evento ideato dall’Associazione Parkinson di Bergamo ed organizzato nel Lazio dall’Associazione Parkinson Viterbo – aps, dall’Associazione Via Francigena in Tuscia – Viterbo e dal Clsi Corpo S. Lazzaro protezione civile.

Tale manifestazione, riservata a parkinsoniani amanti della bicicletta, intende portare i partecipanti da Pavia a Roma attraverso la via Francigena per un totale di 791 km e gode del supporto e del patrocinio delle varie associazioni e degli enti pubblici dei territori attraversati.

Questa impresa vuole trasmettere sia un messaggio di speranza per chi colpito dalla malattia è convinto di non avere più opportunità ed anche vuole dimostrare che con il Parkinson si può convivere e che non bisogna mai rinunciare alle proprie passioni.

Vi invitiamo ad accogliere questi nostri ospiti, nel pieno rispetto delle prescrizioni anti-Covid (distanziamento, mascherine, ecc.) a piazza S. Lorenzo dalle 16,30, dove riceveranno anche il saluto delle autorità e delle associazioni locali.

Associazione Parkinson Viterbo – aps

Associazione Via Francigena in Tuscia – Viterbo

Clsi Corpo S. Lazzaro protezione civile

Condividi la notizia:











10 settembre, 2020