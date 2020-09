“Bilancio, la prossima settimana arriva in giunta”

Viterbo - Comune - L'assessore Contardo sul documento di previsione 2020 - Ma l'anno ormai è finito e si guarda al prossimo

Condividi la notizia:











Viterbo – (g.f.) – “Bilancio, la prossima settimana in giunta”. L’assessore Enrico Maria Contardo rassicura, il documento economico non si è perso in qualche stanza di palazzo dei Priori.

“È pronto – rassicura l’assessore al Bilancio Contardo – la prossima settimana andrà in giunta per l’approvazione, poi partirà il normale iter, in commissione e quindi in consiglio comunale”.

C’è ancora qualcosa da ultimare: “Si tratta della ripartizione per quanto riguarda l’imposta di soggiorno”.

Considerata la normale tempistica, se tutto va bene l’ok arriverà come minimo a metà ottobre.

Praticamente un bilancio che nasce già vecchio, come ha fatto notare pure Giacomo Barelli (Forza civica). Si tratta, infatti, di quello preventivo 2020. Ormai c’è ben poco da preventivare. L’anno è finito.

Complici difficoltà nella redazione e il Coronavirus, i tempi si sono diradati in modo esagerato. Centrodestra in affanno.

Diventa molto complicato pianificare. Per questo, si prova a guardare oltre.

“Adesso approviamo questo bilancio e poi da dicembre pensiamo al 2021”.

– Bilancio preventivo 2020, chi l’ha visto?

Condividi la notizia:











16 settembre, 2020