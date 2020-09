Bimba di 9 mesi violentata e strangolata, in carcere il padre

Texas - A rivelare gli abusi subiti l'autopsia

Houston – L’hanno trovata in fin di vita in casa e non hanno potuto fare niente per salvarle la vita. La piccola è morta durante il trasporto all’ospedale di Houston, in Texas.

Sarebbe stata prima violentata e poi strangolata. Soffocata ad appena 9 mesi. A finire in manette con l’accusa di violenza sessuale e omicidio, il padre 23enne: ora è in carcere.

Sarebbero stati per primi i dottori, in ospedale, ad accorgersi dei segni di violenze sul corpicino della piccola. Sospetti poi confermati dall’autopsia: la bimba sarebbe stata prima stuprata e poi strangolata durante o poco dopo gli stessi abusi.

A riportare la terribile vicenda il Sun.

2 settembre, 2020