Canepina - Lo fa sapere il sindaco Aldo Moneta dopo la piccola contagiata in paese: "Ringrazio la Asl per la tempestività, saranno effettuati tamponi ai bimbi e operatrici"

Canepina – “Bimba positiva, il nido resta chiuso”.

Il sindaco Aldo Moneta fa sapere che anche per oggi, 18 settembre, il nido comunale di Canepina non aprirà le porte.

Dopo che una piccola, M..S. è risultata positiva al Covid, il primo cittadino ha ritenuto necessario fare l’ordinanza anche se, dal 10 settembre, la piccola non è più uscita di casa e non ha frequentato la struttura.

In un post su Facebook, a firma dell’amministrazione comunale, spiega la situazione: “E’ stata eseguita la sanificazione dei locali del nido comunale. Approfittando del fine settimana ed in attesa dell’ispezione della Asl, abbiamo emesso un’ordinanza di chiusura del nido comunale anche per la giornata di venerdì 18 settembre.

Nel frattempo, abbiamo ricostruito la catena di contatti diretti, fornendoli alla Asl che si è già attivata per i tamponi.

Intanto, chiediamo nuovamente a tutti di tenere un comportamento di responsabilità utilizzando le mascherine e tenendo la distanza interpersonale.

Purtroppo abbiamo avuto la dimostrazione che il Covid non è sparito e che continua a girare”.

Il sindaco dice inoltre che “sarà la Asl a dirci quando riaprirlo. Per adesso abbiamo ricostruito i contatti diretti della piccola che, fortunatamente, sono ristretti. Per oggi, però, l’azienda ha disposto tamponi a tutti i contatti diretti e indiretti: saranno sotto posto tutti i bimbi che hanno frequentato quella settimana di asilo e le operatrici. Per la tranquillità di tutti. La famiglia della piccola già lo ha fatto. Voglio ringraziare la Asl che è stata tempestiva sia per i tamponi che per il sopralluogo subito effettuato. E’ stata la conferma di un’efficacia operativa che l’azienda ha sempre dimostrato. Speriamo bene, saremo comunque pronti a fronteggiare qualsiasi situazione”.

18 settembre, 2020