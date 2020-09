“Birre Preziose”: il concorso per premiare le migliori del Lazio

Viterbo - Il 5 ottobre è il termine ultimo per partecipare all’iniziativa di Unioncamere Lazio con le Camere di Commercio associate

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Al via la prima edizione del Premio “Birre preziose”, il concorso regionale per le migliori birre del Lazio promosso e organizzato da Unioncamere Lazio, in collaborazione con le Camere di Commercio associate tra cui quella di Viterbo, con il supporto della segreteria tecnico-scientifica di Agro Camera, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma per la promozione dei prodotti agricoli.

Gli obiettivi principali del Concorso sono: la valorizzazione delle migliori birre provenienti dai diversi ambiti del territorio regionale del Lazio per favorirne la conoscenza e rafforzarne la presenza nei mercati nazionali ed esteri, premiando i prodotti di qualità che possano al tempo stesso conseguire l’apprezzamento dei consumatori; l’emersione delle birre più innovative provenienti dal territorio della regione Lazio favorendo un confronto tra le imprese locali; la stimolazione dei mastri birrai verso un percorso di costante miglioramento della qualità del prodotto al fine di intercettare stili alimentari diversificati; lo sviluppo delle startup e, più in generale, dell’imprenditoria giovanile nei settori di interesse.

Il Concorso è riservato alle sole birre prodotte nel territorio regionale del Lazio, ottenute nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali vigenti, relativamente alle seguenti 5 tipologie: Birre a bassa fermentazione, Birre ad alta fermentazione, Birre aromatizzate, Birre con ingredienti da filiera corta, Birre innovative (es. utilizzo di cereali minori, a ridotto contenuto alcolico, dealcolate).

Non sono ammesse birre pastorizzate e/o microfiltrate, birre confezionate al di fuori del territorio regionale.

Regolamento e modulistica sono visionabili online.

I partecipanti potranno far pervenire entro il 5 ottobre 2020 la scheda di partecipazione nelle seguenti modalità: via posta alla Segreteria del Concorso per le migliori birre del Lazio – c/o Agro Camera, Via dell’Umiltà, 48 00187 Roma, via fax al n. 06 6794845, via e-mail all’indirizzo: w.loria@agrocamera.com.

Per informazioni: www.birrepreziose.it/ Ufficio Marketing della Camera di Commercio Viterbo, tel. 0761.234403 – 0761.234427 / e-mail: marketing@vt.camcom.it

17 settembre, 2020