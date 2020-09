“Bonifica strada Salemme, delibera approvata nel 2005 ma rispetto all’eternità 15 anni sono un battito di ciglia”

Anche tu redattore - Viterbo - La segnalazione di Armando Poggetti

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Come ogni anno ci si ritrova, purtroppo, a dover constatare, per l’inerzia dell’ amministrazione comunale di ogni colore ed epoca, la penosa situazione di strada Salemme.

Ogni qual volta si verifica una forte pioggia, la strada viene letteralmente devastata. Si ricorda che la strada è comunale.

Si ricorda che nel maggio del 2005 il comune di Viterbo, con delibera di giunta, approvò il rifacimento della strada prevedendo in particolare “la bonifica della fondazione stradale e la realizzazione di sovrastruttura in conglomerato bituminoso”. La delibera fu anche resa immediatamente eseguibile.

E’ vero che rispetto l’eternità 15 anni siano solamente un battito di ciglia! E’ vero anche, però, che per noi comuni mortali 15 siano una parte importante di vita.

Anni in cui ci si è sentiti sostanzialmente presi in giro. Ci si chiede fino a quando si dovrà attendere per vedere riconosciuti i nostri diritti.

Talvolta, a seguito di lamentele espresse nelle modalità più disparate (articoli, social e altro) il comune invia una ruspa che provvede ad una precaria sistemazione del manto stradale. Temporale permettendo.

Si trasmettono in allegato alcune fotografie che si ritene siano pallidi esempi della reale situazione del manto stradale. Si trasmette altresì, dulcis in fundo, fotografia attestante lo stato della raccolta dei rifiuti.

La situazione è veramente critica per non dire vergognosa.

Armando Poggetti

Anche tu redattore – le segnalazioni dei lettori

Chiediamo a tutti i lettori di segnalare ogni situazione interessante giornalisticamente.

Un ingorgo nel traffico, una festa, una sagra, un incidente, un incendio o qualsiasi situazione che secondo voi merita attenzione a Viterbo e in tutta la Tuscia. Basta azionare il telefonino, fotografare e scrivere due righe con nome e cognome inviandole alla redazione, specificando se si vuole essere citati nell’articolo e/o come autori delle foto, e far riferimento all’iniziativa “Anche tu redattore”. In ogni caso va inserito un proprio contatto telefonico (preferibilmente cellulare) che, ovviamente, non sarà reso pubblico. Le foto e i video devono essere realizzate da chi fa la segnalazione. Alcuni tipi di segnalazione, per chiari motivi legali e giornalistici, non possono essere pubblicate senza firma esplicita con nome e cognome. Tusciaweb si riserva di pubblicare o meno a propria assoluta discrezione le segnalazioni.

Insieme potremo fare un giornale sempre più efficace e potente al servizio dei cittadini della Tuscia. I materiali inviati non vengono restituiti e divengono di proprietà della testata.

Tutti i materiali inviati alla redazione, attraverso qualsiasi forma e modalità, si intendono utilizzabili in ogni forma e modo e pubblicabili. I materiali non vengono restituiti. Le foto verranno marchiate con “Tusciaweb copyright”.

Tusciaweb non ha nessun obbligo di pubblicazione.

Puoi inviare foto, video e segnalazioni contemporaneamente a redazione@tusciaweb.it e redazione.tusciaweb@gmail.com. In questo caso i testi vanno inviati in allegato in word.

Puoi anche usare WhatsApp con questo numero 338/7796471 senza nessun costo.

Condividi la notizia:











27 settembre, 2020