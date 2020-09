Bonus edilizio 110%, se ne parla venerdì al convegno dell’Unai

Viterbo - L'appuntamento alla sala conferenze dell'hotel Salus Terme - Tra gli ospiti anche il sindaco Arena e il prefetto Bruno

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Lavori edilizi finanziati dallo Stato con bonus del 110%: ne parla l’Unai centro Italia, per fare chiarezza, con un convegno organizzato dall’Unai Viterbo e dalla sua presidente Claudia Testa, che si terrà venerdì 25 settembre 2020 nella sala conferenze dell’hotel Salus Terme di Viterbo.

“Un nuovo inizio: le recenti opportunità in materia di condominio – Bonus 110%”. Questo il titolo dell’incontro organizzato dalla più antica associazione nazionale di amministratori di condominio costituita in Italia, in collaborazione con ordine degli avvocati di Viterbo, università della Tuscia, ordine degli ingegneri della provincia di Viterbo, collegio geometri Viterbo, comune di Viterbo, e Croce rossa italiana, che curerà la verifica della temperatura dei partecipanti, come previsto dalle regole anti-Covid.

Un’intera giornata con ospiti prestigiosi e autorevoli in grado, con i loro interventi, di portare adeguata luce ad un argomento ancora per molti confuso, specie per gli utenti finali, i condomini appunto, che stanno cercando di comprendere come accedere al bonus per realizzare lavori importanti e strutturali, in grado di accrescere anche il valore del proprio immobile.

La giornata si svilupperà in due sessioni: quella mattutina, dalle 9 alle 13, e quella pomeridiana, dalle 14 alle 17, seguite da test valido per l’esame professionale degli amministratori di condominio presenti, mentre saranno riconosciuti crediti formativi agli iscritti agli ordini coinvolti nell’evento.

Apriranno i saluti istituzionali con la presenza del prefetto Giovanni Bruno, del sindaco di Viterbo Giovanni Maria Arena, del prorettore università della Tuscia Alvaro Marucci, Stefano Brenciaglia per l’ordine degli avvocati e Ilaria Bocci per l’ordine degli ingegneri. Il collegio geometri sarà inoltre rappresentato dal presidente Gianluca Fociani. Saluterà anche il presidente dei consulenti del lavoro, Giuseppe D’Angelo, mentre per la Croce rossa italiana interverrà Marco Sbocchia per il comitato di Viterbo. A chiudere i saluti istituzionali sarà il presidente nazionale Unai, Rosario Calabrese.

Seguiranno gli interventi mirati sull’argomento: Roberto Triola (già presidente di sezione della Corte di cassazione) “Esame critico di alcune recenti decisioni della Corte di cassazione”; Antonio Scarpa, consigliere della Corte di cassazione “Lo svolgimento dell’assemblea durante l’emergenza sanitaria”; Luigi Salciarini (avvocato foro di Pescara) “I poteri dell’Assemblea nella ripartizione delle spese, con particolare riferimento a quelle legali”; Pierpaola Melerandri (avvocato foro di Roma) “Condominio e codice civile in materia di distanze legali”; Rosario Calabrese (presidente nazionale Unai) “L’iter della delibera di appalto per lavori straordinari”; Fabiola Pietrella (commercialista – revisore legale dei conti) “L’indagine preliminare per l’accesso al 110%. Come evitare le criticità”; Gianluca Fociani (presidente collegio Geometri Viterbo) “La nuova normativa sul rischio Radon”; Antonietta Cella (consulente cessione del credito) “La grande opportunità del superbonus”.

Modererà gli interventi il giornalista Alessio De Parri.

Il convegno si svolgerà in presenza, è garantito il distanziamento e il rispetto della normativa di emergenza in vigore.

Un appuntamento targato Unai dedicato all’amministratore visto come professionista dalla formazione poliedrica e multidisciplinare, cosciente di far parte di una squadra vincente.

Unai Viterbo

Condividi la notizia:











23 settembre, 2020