Borse e marsupi contraffatti, passeggero beccato in aeroporto

Perugia – Aveva con sé borse e marsupi di grandi marchi contraffatti. La merce, qualora fosse stata autentica, avrebbe avuto un valore totale di oltre 25mila euro.

E’ stato beccato e fermato all’aeroporto San Francesco d’Assisi di Perugia dalla guardia di finanza e dai funzionari dell’agenzia delle dogane e monopoli un giovane viaggiatore proveniente da Tirana, in Albania.

La merce, composta da borse, marsupi, tracolle e accessori riconducibili ai marchi Louis Vuitton e Chanel, è stata rinvenuta all’interno del bagaglio del passeggero, che al momento del controllo, non è stato in grado di produrre la documentazione relativa alla merce sia per quanto riguarda l’acquisto sia per l’originalità della merce.

I periti delle società titolari dei marchi hanno accertato la fedele imitazione degli originali, tale da trarre in inganno gli eventuali acquirenti. Gli articoli sono stati quindi sequestrati, mentre il viaggiatore è stato denunciato per detenzione e possibile commercio di prodotti contraffatti.

15 settembre, 2020