Brusca impennata dei contagi, oggi 1733 nuovi casi

Coronavirus - Ministero della Salute - Il totale degli attuali positivi arriva a quota 30mila 099 - Nelle ultime 24 ore 11 morti e 537 guariti - Nessuna regione con incremento zero

Roma – Impennata dei nuovi casi di Coronavirus in Italia. Stando ai dati del bollettino del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1733 nuovi casi di Covid-19.

Il totale dei contagi, da inizio pandemia a oggi, è così di 274mila 644 casi.

E l’incremento è quindi anche per gli attuali positivi che oggi fanno registrare un +1184. Il totale degli attuali positivi supera così quota 30mila e per la precisione arriva a 30mila 099.

Stabile, rispetto al dato di ieri, il numero dei decessi nelle ultime 24 ore. Oggi sono 11 le persone che non sono riuscite a sconfiggere la malattia (ieri erano state 10).

Il totale dei morti, da inizio emergenza a oggi, è di 35mila 518 casi.

Va segnalato però anche un buon numero di guariti. Nelle ultime 24 ore sono 537 i negativizzati. Il dato porta il totale a 209mila 027.

Buone notizie anche per le terapie intensive dove c’è un incremento di una persona in più in reparto (121). I ricoverati con sintomi sono 1607 (+102 rispetto a ieri). In isolamento domiciliare ci sono invece più di 28mila persone e per la precisione 28mila 371.

Nelle ultime 24 ore sono 113mila 085 i tamponi eseguiti (+21mila rispetto a ieri).

Nessuna regione ha zero nuovi casi: solo la Valle d’Aosta (2), Molise (4) e Basilicata (7) sono sotto la decina. La Lombardia è la regione con il maggior incremento (337), seguita dal Veneto (273) e da Lazio e Campania (entrambe con 171 nuovi casi).

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 4 settembre

4 settembre, 2020