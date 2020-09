Bus privati a supporto dei Cotral, nella Tuscia 35 corse in più al giorno

Il giornale di mezzanotte - Rientro a scuola - Il servizio supplementare, per il momento, andrà dal 14 settembre al 31 ottobre - Coinvolti dieci comuni: Caprarola, Civita Castellana, Montefiascone, Nepi, Orte, Vetralla, Viterbo, Bassano Romano, Montalto di Castro e Tarquinia

Viterbo – (s.s.) – Bus privati a supporto dei Cotral.

Il ritorno a scuola è imminente e le disposizioni governative sul trasporto pubblico locale impongono l’aggiunta di corse anche nella Tuscia.

Per garantire il distanziamento sociale ed evitare assembramenti servono più corse, e dunque più pullman. Per questo motivo la regione Lazio ha pubblicato un avviso rivolto agli operatori del settore: si cercano bus privati da aggiungere momentaneamente alla flotta Cotral.

L’affidamento del servizio, al momento, ha una durata prevista dal 14 settembre al 31 ottobre.

Per la provincia di Viterbo le zone in cui verranno implementate le corse sono state divise in due gruppi. Il primo comprende Caprarola, Civita Castellana, Montefiascone, Nepi, Orte, Vetralla e Viterbo con 28 corse in più al giorno e un corrispettivo stimato di 297.675 euro. Il secondo comprende invece Bassano Romano, Montalto di Castro e Tarquinia con sette corse in più al giorno e un corrispettivo stimato di 75.852 euro.

7 settembre, 2020