Cacciatore ucciso dall’alce che aveva ferito con una freccia

Oregon - L'uomo è stato colpito al collo - L'animale è stato abbattuto -

Oregon – E’ stato incornato dall’alce che alcune ore prima aveva ferito con un dardo, morto un cacciatore 66enne in Oregon.

Dopo aver colpito l’animale, durante un’uscita insieme ad un amico, l’uomo si era convinto di averlo ucciso, pur non riuscendo a individuarne il corpo. Poche ore dopo, quando si è recato nuovamente sul posto per prelevare il suo bottino, l’alce lo stava aspettando in agguato con il dardo ancora conficcato nel corpo. Alla vista del suo aguzzino, lo ha caricato, conficcandogli le corna nel collo e uccidendolo.

Nonostante i tentativi di salvataggio di un amico di David che era presente sulla scena, per il 66enne non c’è stato niente da fare: l’uomo è morto in attesa dei soccorritori. L’alce è stato invece abbattuto e la carne è stata donata alla prigione della contea di Tillamook.

1 settembre, 2020