Cade in un dirupo e fa un volo di oltre 7 metri, grave donna

Vallerano - Sul posto 118 e vigili del fuoco

Vallerano – Donna cade in dirupo e fa un volo di oltre 7 metri, è grave.

Nel pomeriggio, per cause in corso di accertamento, una donna di 69 anni è caduta in dirupo facendo un volo di circa 7-8 metri.

I vigili del fuoco sono stati allertati dai sanitari del 118 che non sono riusciti a raggiungerla nel punto in cui era caduta.

Il posto si trova alle porte di Vallerano, davanti al santuario di Santa Maria del Ruscello.

La donna è stata immobilizzata, messa in barella e trasportata poi verso l’automedica.

In codice rosso per un trauma alla schiena, è stata poi trasportata in ospedale dall’eliambulanza.

Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Civita Castellana con cinque persone e un mezzo pesante.

19 settembre, 2020