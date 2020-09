Cadono nel silos di un’azienda agricola: un morto e un ferito grave

Cuneo - La vittima aveva 22 anni - Fatale il cedimento del tetto della struttura

Cuneo – Cede il tetto del silos e cadono all’interno della struttura, morto un operaio di 22 anni e ferito gravemente il collega di 25.

L’incidente sul lavoro si √® verificato a Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Saluzzo e Savigliano, carabinieri, 118 con l’elisoccorso e personale Spresal della Asl.

Il silos era stato riempito mercoled√¨ sera con mangime per animali. Per uno dei due operai, impegnati nella verifica del silos, non c’√® stato nulla da fare.

3 settembre, 2020